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تخصيص قطعة أرض لـ«القوى العاملة» لإقامة مركز تدريب مهني بالغردقة

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تخصيص قطعة أرض لـ«القوى العاملة» لإقامة مركز تدريب مهني بالغردقة تخصيص قطعة أرض لـ«القوى العاملة» لإقامة مركز تدريب مهني بالغردقة

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التقى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الثلاثاء، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان المحافظة، في إطار جولات سعفان الميدانية للمحافظات، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح ، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتدريبهم على المهن الحاكمة لسوق العمل الداخلي والخارجي، فضلا عن حضور فعاليات مبادرة « بكم أجمل»، ومبادرة «اعرف واحمي نفسك»، وذلك بحضور سعيد عبدالراضي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة .

في مستهل اللقاء رحب المحافظ بالوزير معربا عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرا أن البحر الأحمر من المدن الجاذبة للعمالة في مختلف المجالات خاصة مجال السياحة، نظرا لوجود العديد من الفنادق والقري السياحية بمختلف مدنها.

وفي هذا الإطار، وافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض لمديرية القوي العاملة بالمحافظة لإقامة مركز تدريب مهني عليها داخل كردون مدينة الغردقة للتسهيل على راغبي التدريب في الوصول للمركز في سهولة ويسر، وبحيث تسمح المساحة لإقامة ورش للتدريب على المهن الحاكمة لسوق العمل ومنها في ورش في مجال الفندقة والحاسب الآلي، واللغات والتفصيل والحياكة، والسباكة والكهرباء، والنجارة وصيانة السيارات .

المصرى اليوم

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