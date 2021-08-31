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ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفين ببعض البنوك واستولى على أموال من حسابات عملاء

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ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفين ببعض البنوك واستولى على أموال من حسابات عملاء ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفين ببعض البنوك واستولى على أموال من حسابات عملاء

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تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، لانتحالهم صفة موظفين ببعض بنوك القطاع المصرفي والتواصل مع بعض عملاء البنوك وطلب بياناتهم الخاصة بحساباتهم وبطاقاتهم الائتمانية بدعوى تحديثها، الأمر الذي مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية من أرصدتهم، وبالتنسيق مع النيابة العامة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفتيش مقار إقامتهم في توقيت متزامن بمنطقتي بولاق الدكرور وفيصل بمحافظة الجيزة، وقرية بنى وركان بمركز العدوة محافظة المنيا وضبط المبالغ المستولى عليها من حسابات العملاء وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين عدم الإدلاء بأي بيانات أو معلومات تخص حساباتهم المصرفية لأى شخص يتصل بهم هاتفيا، حفاظا على أموالهم، مع سرعة إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

المصرى اليوم

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