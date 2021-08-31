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النيابة في «خلية المرابطين»: المتهمون تستروا برداء الدين وهو منهم براء

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النيابة في «خلية المرابطين»: المتهمون تستروا برداء الدين وهو منهم براء النيابة في «خلية المرابطين»: المتهمون تستروا برداء الدين وهو منهم براء

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واصلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمي، الثلاثاء، الاستماع لمرافعة النيابة في القضية المعروفة إعلاميا ب«خلية المرابطين» والتى قالت أن فكر المتهمين ضال يقوم على تكفير الحاكم والمحكومين.

ووصفت النيابة المتهمون بأنهم «ليسوا مصلحين بل إنهم عوناً للمُستضعفين، وما كانوا لأنفسهم ظالمين، كانوا واهمين، وهاموا في أودية الباطل ضالين»وان المتهمون مجموعات مسلحة تستروا برداء الدين وهو منهم براء«.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات «لأنهم في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية».

كما أن «المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة».

المصرى اليوم

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