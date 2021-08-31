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ابتكرت شركة روسية، جهازا جديدا يقضي على فيروس كورونا المستجد حيث يقوم بتعقيم هواء طائرات الركاب، وتتجاوز فعاليته 99.9 %.

وقالت وكالة «سبوتنيك» في تقريرنشرته، الثلاثاء، إن الشركة المتخصصة في إنتاج التقنيات الإلكترونية عكفت على اختراع الجهاز المسمى بـ«تيوكرافت» على تطهير الهواء من جميع الفيروسات المعروفة بما فيها فيروس كورونا المستجد، ويمكن استخدامه أثناء تحضير الطائرة للرحلة وأثناء قيام الطائرة بالرحلة.

ويستطيع الجهاز تطهير الهواء من جزيئات يبلغ حجمها 10 نانومتر، مع العلم أن حجم الفيروس المسبب لجائحة كوفيد 19 يتراوح بين 50 و200 نانومتر.

وتجاوزت الإصابات في العالم 216 ملايين وأكثر من 4 ملايين ونصف المليون حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.