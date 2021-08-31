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سوريا.. شرطة درعا تعلن مقتل أحد عنصرها والجيش يرد بقصف مواقع المسلحين

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سوريا.. شرطة درعا تعلن مقتل أحد عنصرها والجيش يرد بقصف مواقع المسلحين سوريا.. شرطة درعا تعلن مقتل أحد عنصرها والجيش يرد بقصف مواقع المسلحين

جي بي سي نيوز :- أفادت وسائل إعلام سورية نقلا عن مسؤول في الشرطة بـ"مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة عنصرين بجروح بليغة جراء قذيفة صاروخية أطلقتها "الجماعات الإرهابية" على الكراج الشرقي بمدينة درعا".

ونقلت وسائل إعلام سورية عن قائد شرطة محافظة درعا، العميد ضرار الدندل، اليوم الأحد، قوله: "استشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة عنصرين بجروح بليغة جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية المتواجدة في منطقة المخيم بقذيفة صاروخية على الكراج الشرقي بمدينة درعا".

بينما أفادت مراسلتنا نقلا عن مصادر ميدانية بأن "الجيش السوري رد برمايات نارية على أهداف للمسلحين"

هذا وكان مصدر في قيادة شرطة درعا قد أشار أمس السبت إلى "سقوط قذيفة هاون قرب الكراج الغربي بمدينة درعا مصدرها المجموعات الإرهابية الموجودة في أحياء درعا البلد ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بممتلكات المواطنين"، فيما لفتت وكالة "سانا " وقت سابق إلى "استشهاد طفلين وإصابة أشقائهم الثلاثة ووالدتهم بقذيفة هاون أطلقها إرهابيون على بلدة قرفا بريف درعا الشمالي"

في سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام سورية عن "جولة مباحثات جديدة جرت يوم أمس السبت بين اللجنة الأمنية والعسكرية عن الجانب الحكومي، واللجنة المركزية المفاوضة باسم المسلحين، حيث كان من المقرر خروج عدد منهم لتسوية أوضاعهم عبر معبر السرايا بحضور الضامن الروسي، إلا أن المجموعات المتحصنة في درعا البلد منعت الشبان من التوجه إلى المعبر".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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