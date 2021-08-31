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تمكّن اليأس من الطبيب محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره أثناء عمله بمستشفيات العزل بكفر الشيخ، وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، أنه يفكّر في الانتحار.

كتب «سامي» على «فيس بوك»: «بدون إثارة للعواطف ومشاعر الخوف والشفقة أنا بفكر في الانتحار، أنه يفكر في الانتحار لتساوى الليل بالنهار عنده».

فقدَ «سامي» بصره أثناء مواجهته لمعركة «كورونا» الشرسة في بدايتها، بصفته أحد أطباء مستشفيات العزل بكفر الشيخ، وفي مارس الماضي، قال إنه لم يرابنه سوى أسبوعين فقد، وبعدها فقد بصره، موضحًا، في حواره مع برنامج آخر النهار المذاع على فضائية النهار، أنه الآن يحاول أن يتخيل شكل ابنه، ومن يرونه يحاولون وصفه له للتعرف على ملامحه.

الطبيب فاقد البصر

واستكمل: «بعد الحادث أصبح لدي فقدان في الإحساس في القدمين، وأخشى أن أركله بقدمي دون أن أشعر».

وأضاف أن ابنه يتمتع بذكاء شديد، وأدرك أن هناك مشكلة في التواصل البصري بينهما، لذلك دائما يحاول أن يفتح عينيه دائما عندما يلاعبه.

لم يترك الرئيس السيسي «سامي» وحيدًا، بل كرّمه رسميًا، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ33، كما قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة سلمت «سامي» شقة مُقابل إيجار شهري بقيمة «جنيه واحد فقط» تكريمًا لجهوده في علاج مصابي كورونا المستجد.

في لقاءات تلفزيونية، قال «سامى»، إن زوجته دعمته وساندته كثيرًا وكانت صبورة في حياتها معه، وتابع: «هى بنت خالتى وأول إنسانة في حياتى.. ووقفت جنبى في فترات كبيرة.. من غيرها مكنتش هابقى حاجة.. هي إنسانة صبورة وتحملتنى كثيرًا».

من جانبها قالت زوجة البطل خلال مداخلة مشتركة موجها حديثها لزوجها: «أنت تستاهل أكتر من كدا.. أنت كل شئ حلو.. أنت أنبل إنسان قابلته في حياتى.. محمود قوى وأنا عارفه أنه سيتحمل حتى يشفى تماماً.. وعندى أمل إن الدولة لن تتخلى عنه».