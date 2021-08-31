بيرسي تاو: لن أكون باكاماني جديد في الأهلي

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كشف الجنوب إفريقي بيرسي تاو، مهاجم الفريق الكروي الأول الجديد بالنادي الأهلي المصري عن رغبته في كتابة التاريخ وتحقيق النجاحات مع المارد الأحمر، أعظم نادٍ في القارة السمراء خلال الفترة المقبلة، بعد انضمامه رسمياً لصفوف البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا.

ويعتبر بيرسي تاو اللاعب الجنوب إفريقي الثاني في الأهلي المصري منذ مواطنه ماهلامبي باكاماني، الذي لم يحالفه التوفيق في القلعة الحمراء، خلال فترة احترافه بالأهلي.

كان الأهلي قد أعلن يوم الخميس الماضي رسمياً عن ضم اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو من فرق برايتون الإنجليزي، ووضع اللاعب عقداً لمدة 4 سنوات مع المارد الأحمر.

وفي تصريحات لموقع «كيك أوف» الرياضي الشهير، استبعد بيرسي تاو، أن يكون تجربة جديدة لباكاماني في الأهلي، مؤكداً أنه يختلف عن مواطنه وأن لكل تجربة ظروفها والظروف بالنسبة له مختلفة تماماً.

وأوضح بيرسي تاو: لا توجد دروس لأتعلمها من تجربة باكاماني، الظروف مختلفة، ولم أتحدث معه قبل انتقالي لصفوف الأهلي، وكل شخص قادر على إدارة أموره وفقاً لما يراه، ولما قد يحقق نجاحاته، ولذا أنا أركز فقط فيما أقوم به وفيما يمكنني من خلاله تحقيق النجاح، وقد وافقت على عرض الأهلي لاقتناعي الكامل به، وسأقيم التجربة في النهاية وأحكم على اختياري وما إذا كان صحيحاً أم لا.

الجدير بالذكر أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي طلب حسم صفقة بيرسي تاو، حيث يعرف اللاعب جيداً وسبق أن لعب تحت إمرته لأكثر من 100 مباراة، حينما كان بيرسي تاو لاعباً في صفوف صن داونز.

وكان باكاماني لعب للأهلي لمدة موسم واحد فقط ولم يحقق خلاله نجاحاً كبيراً حيث سجل هدفاً واحداً بالقميص الأحمر.