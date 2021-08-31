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محافظ أسوان: إزالة أي تعديات على الأراضى المخصصة لمشروعات «حياة كريمة»

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محافظ أسوان: إزالة أي تعديات على الأراضى المخصصة لمشروعات «حياة كريمة» محافظ أسوان: إزالة أي تعديات على الأراضى المخصصة لمشروعات «حياة كريمة»

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الثلاثاء، جميع الجهات بسرعة تسليم الأراضى المخصصة لمشروعات حياة كريمة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة سواء أراضى أملاك الدولة أو شراء أراضى أملاك المواطنين بسعر السوق حيث تم إزالة 350 متر من التراكمات وتمهيد الموقع المخصص لإنشاء محطة صرف صحى بقرية العوضلاب بشمال مدينة إدفو.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه بالتوازى مع ذلك يتم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الخدمية والتوعوية بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتحقيق التنمية البشرية المطلوبة تواكباً مع أعمال توصيل المرافق العامة وإحلال وتجديد وتطوير البنية التحتية.

وفى هذا الاتجاه، واصلت حملات طرق الأبواب جهودها بتنفيذ مبادرة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمقامة تحت شعار ( قرية بلا إدمان) وذلك داخل قرى حياة كريمة بمركز كوم أمبو وهى سلوا بحرى وقبلى والشبيكة والكاجوج وفارس حيث تهدف هذه المبادرة لتصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات وذلك بالتعاون والتنسيق مع بإشراف من الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الإجتماعى ومدير الصندوق، وتستهدف الشرائح العمرية المختلفة للشباب والنشء لرفع الوعى بخطورة إنتشار الإدمان بكافة أشكاله وأنواعه وكيفية العلاج منه بالمجان وفى سرية تامة عن طريق الإتصال بالخط الساخن ( 16023 ).

المصرى اليوم

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