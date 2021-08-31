عمان تمنع المسافرين غير الحاصلين على لقاحات كورونا من دخول أراضيها

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أعلنت سلطنة عمان عدم السماح للمسافرين غير الحاصلين على لقاحات كورونا دخول أراضيها دون استثناء.

وقالت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بالسلطنة في بيان، الثلاثاء، إن القرار سيسري على جميع البلدان دون استثناء، مؤكدة أن قرار اشتراط تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لدخول السلطنة يسري على القادمين من كل دول العالم، وفق الضوابط الموضوعة.

وأضافت أنها ستتابع مستجدات الوضع الوبائي في كل الدول وستتخذ القرارات المناسبة وفقًا لتلك المستجدات.