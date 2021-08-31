أخبار عاجلة

بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الأهلي -
إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي -
مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم -
جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة -
رئيس جامعة قناة السويس: تطعيم ١٨٩٠ من العاملين بلقاح كورونا خلال 4 أيام -
فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة -
بعد أن قال «لا يقصد الجماهير».. شلبي: لا أقصد النقاد -
رئيس جامعة القناه يعلن خطة قوافل الإصلاح البيئى للفصل الدراسي الأول (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشؤون الإسلامية": لا إصابات بـ"كورونا" بين المصلين في مساجد المملكة

Print
"الشؤون الإسلامية": لا إصابات بـ"كورونا" بين المصلين في مساجد المملكة "الشؤون الإسلامية": لا إصابات بـ"كورونا" بين المصلين في مساجد المملكة
خلال الأيام الأربعة الماضية.. واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن عدم إغلاق أي مسجد خلال الأيام الأربعة الماضية؛ لعدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، لافتة إلى حرص منسوبيها على سلامة وحماية مرتادي بيوت الله.

وأشادت الوزارة بتطبيق مرتادي بيوت الله للإجراءات المتخذة والتي تهدف إلى سلامة المصلين كما دعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات الخاصة والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك بلبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في جهودها لتقديم الخدمات لمرتادي بيوت الله للوقاية من ، إضافة لما تقدمه من برامج دعوية وحملات توعوية في المساجد ومن خلال منصات الوزارة الرقمية؛ تحقيقاً لرسالتها السامية في خدمة المجتمع، وتعزيز الأمن الصحي تنفيذاً لتعليمات الجهات الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

وثائق تكشف عن تمويل أمريكي لبحوث عن فيروس كورونا في الصين

وثائق تكشف عن تمويل أمريكي لبحوث عن فيروس كورونا في الصين

شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا ضرب الفريق.. تراكتور الإيراني يطلب تأجيل مباراته أمام "النصر"

فيروس كورونا ضرب الفريق.. تراكتور الإيراني يطلب تأجيل مباراته أمام "النصر"