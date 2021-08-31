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بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية
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الخميس 09 سبتمبر 2021 12:24 صباحاً
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان"
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الخميس 09 سبتمبر 2021 12:24 صباحاً
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الأهلي
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الخميس 09 سبتمبر 2021 12:18 صباحاً
إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي
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الخميس 09 سبتمبر 2021 12:10 صباحاً
مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم
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الخميس 09 سبتمبر 2021 12:04 صباحاً
جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة
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الخميس 09 سبتمبر 2021 12:04 صباحاً
رئيس جامعة قناة السويس: تطعيم ١٨٩٠ من العاملين بلقاح كورونا خلال 4 أيام
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الخميس 09 سبتمبر 2021 12:04 صباحاً
فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة
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الخميس 09 سبتمبر 2021 12:04 صباحاً
بعد أن قال «لا يقصد الجماهير».. شلبي: لا أقصد النقاد
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الخميس 09 سبتمبر 2021 12:04 صباحاً
رئيس جامعة القناه يعلن خطة قوافل الإصلاح البيئى للفصل الدراسي الأول (تفاصيل)
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:55 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. مقاتلة إف-16 تخرج عن المدرج أثناء هبوطها في قاعدة تايوانية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 31 أغسطس 2021 04:47 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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