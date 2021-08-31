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محافظ أسوان يعتمد المجموعة السابعة لطلبات التصالح فى مخالفات البناء

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محافظ أسوان يعتمد المجموعة السابعة لطلبات التصالح فى مخالفات البناء محافظ أسوان يعتمد المجموعة السابعة لطلبات التصالح فى مخالفات البناء

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اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الثلاثاء، طلبات التصالح في أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى للمجموعة السابعة على التوالي بهدف تطبيق منظومة التصالح على أكمل وجه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحاً بأن اللجان المختصة بالتصالح تواصل أعمالها بشكل مستمر وهو ما يستلزم من المواطنين بضرورة الإسراع في إستيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة ولاسيما في ظل المهلة الجديدة التي وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على إعطاؤها لأصحاب التصالح خلال الفترة الماضية.

وأشار اللواء أشرف عطية بأنه تيسيراً على المواطنين لإنهاء ملفاتهم يتم الإستعانة باللجان الفنية التي يتم ترشيحها من قبل نقابة المهندسين وفقاً لما حدده قانون التصالح للإسراع في تنفيذ أعمال المعاينات، وفور مراجعة الملفات يتم التواصل مع المتصالح لإجراء المعاينة الميدانية وتحديد إحداثيات المباني للبت في التصالح، موضحاً تم حتى الآن فحص 3500 ملف، فيما وصلت عدد الملفات التي تم البت فيها إلى 2000 ملف، في حين جارى إستكمال فحص باقى الملفات، بينما تم معاينة 3000 ملف من إجمالي 20 ألف و320 طلب تقدم بها المواطنين للتصالح خلال الفترات السابقة.

وناشد محافظ أسوان المواطنين من أصحاب التصالح بإستيفاء كافة المستندات والإجراءات المطلوبة لمساعدة اللجان المختصة لأداء أعمالها على وجه السرعة بما يصب في صالحهم، مؤكداً على أهمية سداد قيمة التصالح لمن حصلوا على نموذج ( رقم 9 ) وذلك حتى يتسنى له الحصول على الموافقة النهائية للتصالح وخاصة أنه في حالة الدفع النقدى لقيمة التصالح بالكامل يحصل على خصم 25 % من المبلغ المطلوب.

المصرى اليوم

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