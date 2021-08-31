ندب الطبيب الشرعي لتشريج جثة مجهولة بالغردقة لبيان سبب الوفاة

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قررت نيابة الغردقة، الثلاثاء، ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة مجهولة عثر عليها في حالة تحلل باحد شوارع الغردقة، لبيان سبب الوفاة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في الوفاة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر من جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة متحللة مجهولة الهوية داخل جزيرة أحد الشوارع بمدخل منطقة الكوثر بالغردقة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالغردقة، إخطارا بالعثور على جثة مجهولة الهوية في الجزيرة الوسطى بمدخل منطقة الكوثر بمدينة الغردقة، وتبين أن الجثة لرجل في العقد الرابع من العمر، وتم انتداب مفتش الصحة لفحص الجثة، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة.