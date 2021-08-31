12 نجمًا صاعدًا في مسرحية محمد صبحي الجديدة «نجوم الظهر» (تعرف عليهم)

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يقدم النجم الكبير محمد صبحي خلال مسرحيته الجديدة «نجوم الظهر» 12 موهبة يدفع بهم للساحة الفنية ويضمهم لفرقته «استديو الممثل» ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولي على خشبة المسرح في أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي.

النجوم الذين يقدمهم النجم محمد صبحي هم: رحاب حسين ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ومحمود أبوهيبة .

هؤلاء النجوم الشباب يشاركون في البطولة أمام الفنان الكبير محمد صبحي والنجوم أصحاب الخبرات في المسرح والأعضاء الأساسيين في فرقة محمد صبحي وهم: سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية وحمدي السيد ووليد هاني.

كان قد انتهي النجم محمد صبحي مؤخرا من تسجيل 10 أغاني باستديو التكامل، شارك في غنائها كل نجوم العرض المسرحي الذي تقرر افتتاحه قريبا جدا على مسرح «محمد صبحي» بمدينة سنبل، والأغاني كتبها الشاعر عبدالله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ومهندس الصوت محمد جوده .

«نجوم الظهر» يقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم ازياء مريام عدلي، وكان قد قدم مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي: مسرحية «خيبتنا» ومسرحية «غزل البنات» ومسرحية «النحلة والدبور» التي تناول خلالهما قضايا مطروحة على الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية «النحلة والدبور» آخر مسرحياته.