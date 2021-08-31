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القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بدار الضيافة ومركز الطبع والنشر

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القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بدار الضيافة ومركز الطبع والنشر القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بدار الضيافة ومركز الطبع والنشر

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أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة اعمال الإنشاءات والتطوير لرفع كفاءة دار الضيافة لأعضاء هيئة التدريس وجمعية التامين العلاجي ومركز الطبع والنشر، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة والدكتورة هايدي يوسف المشرف على مركز الطبع والنشر.

وقال «الجيزاوي» إن أعمال التطوير شملت دار الضيافة لاعضاء هيئة التدريس وجمعية التامين العلاجي، مشيدًا برفع كفاءة المباني والمنشآت، وذلك بهدف تحسين جودة العملية التعليمية وتلبية احتياجات أعضاء هيئة التدريس، موضحًا أن الجامعة تتخذ خطوات هامة في مسيرة التوسع والتطوير.

كما شملت الجولة تفقد أعمال التطوير بمجمع الخدمات ومركز للطبع والنشر للجامعة، مشددا على الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة.

المصرى اليوم

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