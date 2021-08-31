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رئيس «نقل النواب»: استعادة الأمن لـ«طفل المحلة» أمرًا مُشرفًا

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رئيس «نقل النواب»: استعادة الأمن لـ«طفل المحلة» أمرًا مُشرفًا رئيس «نقل النواب»: استعادة الأمن لـ«طفل المحلة» أمرًا مُشرفًا

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قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ورئيس لجنه مكافحه الارهاب بالبرلمان العربي، إن الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية، بمختلف قطاعتها في ضبط المتهمين بخطف طفل المحلة في أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة أمرًا مٌشرفًا، مشيرا إلى أن الدوله المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح لن تسمح بأي نوع من أنواع الفوضي.

وأضاف «عابد» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه بفضل جهود وتكاتف جميع أجهزة الدوله، تنعم بالأمن والأمان وعاد لها الأستقرار بعد فوضي كان مخطط لها من جماعات الداخل والخارج، مشيرًا إلى «حرص ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحالة طفل المحلة المختطف، أكدت لنا مدي حرصه على حياة المواطن المصري وانه أب لكل المصريين».

وأشار إلى «كفاءة جهاز الشرطة في مواجهة الخارجين على القانون، لافتا إلى أنهم قادرين على التصدي لكل من تسول له نفسة العبث بأمن وإستقرار البلاد ،مؤكدا أن الدولة المصريه لاتدخر جهدا في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري».

كانت الأجهزة الامنية، بمديرية أمن الغربية، نجحت في العثور على الطفل “زياد أحمد البحيري” والمختطف على أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بطريق الدائري “المحلة الكبرى_ المنصورة”، موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط الزراعات، عقب اختطافة بمدينة المحلة محافظة الغربية في وضح النهار من قبل عصابة اقتحمت محل والده وانتزعته من يد أمه، ورصدت كاميرات المراقبة ذلك وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط الجناة في أقل من 48 ساعة وكذلك الأسلحة والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

المصرى اليوم

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