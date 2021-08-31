ندوات توعية عن التصدى لظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية في أسيوط (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت رئاسة مركز ومدينة ابنوب في أسيوط الثلاثاء، ندوة توعية بدائرة الوحدة المحلية لقرية بنى ابراهيم برئاسة وكيل الوزارة تاج ابوسداح رئيس المركزشارك فيها الدكتور عبدالحكيم شوقى الاستاذ بمركز البحوث الزراعية وحضرها عادل عقيلى رئيس الوحدة وعدد كبير من فلاحى القرية.

وحذر الدكتور عبدالحكيم بدوى خلال الندوة من خطورة حرق المخلفات الزراعية واخطار الحرق المكشوف واستبدالها بعمل السماد العضوي المعروف بالكمبوست وهى عملية ادارة المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوى يفيد التربة والنبات، لافتا إلى أنه يمكن تصنيع السماد العضوى الصناعي (الكومبوست ) من المخلفات الزراعية وذلك لتسميد الزروع وإنتاج غذاء عضوى خالى من الكيماويات وتوفير الاسمدة المعدنية وحل تلك المشكلة واستخدامه بديلا جيدا للسماد الكيماوى، وكذلك يمكن أن تدخل في صناعة الأوراق بالأضافة إلى استخدامها في إنتاج ما يسمى بالسيلاج وهو غذاء للحيوان يكون متوفر في حالة نقص الأغذية الخضراء للحيوانات مع نهاية موسم الزراعة الصيفية والزراعة الشتوية.

ولفت بدوى إلى أنه سيتم تنظيم عدد من ندوات التوعية في كلا من قرى المعابدة وبنى محمد والحمام في الفترة القادمة.

تأتى الندوة بناء على تعليمات اللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط لرؤساء المدن بعقد ندوات توعية للفلاحين بضرورة التصدى لظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتلوث البيئة.

ندوات توعية عن التصدى لظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية في أسيوط

ندوات توعية عن التصدى لظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية في أسيوط