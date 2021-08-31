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أمير مكة يرأس اجتماعًا لأعمال لجنة المسؤولية الاجتماعية

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أمير مكة يرأس اجتماعًا لأعمال لجنة المسؤولية الاجتماعية أمير مكة يرأس اجتماعًا لأعمال لجنة المسؤولية الاجتماعية
رأس مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اجتماعا في مقر الإمارة بجدة اليوم، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فهد بن رقوش، تخلله تدشين أعمال لجنة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة، بجانب إطلاق باكورة مشاريعها المستقبلية.

واطلع على أعمال اللجنة التي تعمل على التنسيق والتكامل مع الوزارة فيما يتعلق ببرامج المسؤولية الاجتماعية، للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية ونشر ثقافتها في المجتمع، إضافة إلى حصر المبادرات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية بالمنطقة، وحصر الاحتياجات التنموية ووضع أولويات تنفيذها، وتوحيد الجهود الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية بين القطاعات المختلفة.

وتضمنت مشاريع لجنة المسؤولية الاجتماعية في المنطقة مشروع مستشفى سرطان الأطفال بمحافظة جدة، الذي أوقفه مركز عبدالرحمن بن عبدالعزيز الراجحي الاجتماعي أرضًا على مساحة 136.000 م2 في عسفان شمال جدة، ويحوي المشروع كلية الراجحي وحديقة لكبار السن وملاعبًا للأطفال وصالة متعددة الأغراض، إضافة إلى إطلاق مبادرة "رايتك بيضاء" وهي عبارة عن فكرة تقديم راية توضع في واجهة المنظمات أو خلف مكاتب الأفراد الذين استحقوها من خلال مساهماتهم في مجال المسؤولية الاجتماعية ووفق المعايير التي وضعتها اللجنة.


الوطن السعودية

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