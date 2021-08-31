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"منظم المياه" يدعو المستهلكين للتوصيل بشبكات تجميع الصرف الصحي

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"منظم المياه" يدعو المستهلكين للتوصيل بشبكات تجميع الصرف الصحي "منظم المياه" يدعو المستهلكين للتوصيل بشبكات تجميع الصرف الصحي
تجنبًا لوقوع المستهلك في مخالفة لنظام المياه ولوائحه التنفيذية بالمملكة

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون التنظيمية "منظّم المياه" جميع المستهلكين -في حال توفر الصرف الصحي في الموقع- إلى وجوب الربط بهذه الشبكة وفقاً لإجراءات مقدم الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي من منطلق تعزيز دور "منظم المياه" في رفع الوعي لدى المستهلك بحقوقه وواجباته لدى مقدم الخدمة، وكذلك تجنبًا لوقوع المستهلك في مخالفة لنظام المياه ولوائحه التنفيذية بالمملكة.

وأكدت أن التوصيل بشبكات تجميع الصرف الصحي يسهم في تحقيق المعايير والمقاييس البيئية المعتمدة، وحماية لخزانات مياه الشرب من أي تلوث ينتج عن عدم التوصيل، وكذلك حماية مصادر المياه الجوفية، إضافة لحماية المنشآت والمباني من أضرار التصدع والانهيارات.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت مؤخرًا منصة إلكترونية لـ"منظّم المياه"، من أجل حماية حقوق جميع المستهلكين في قطاع المياه، وتمكّنهم من تصعيد شكاوى المياه والصرف الصحي على مقدمي الخدمة في حال عدم الرضا عن نتيجة حل الشكوى المقدمة ابتداء إلى مقدم الخدمة.

كما أطلق "منظم المياه" دليلًا لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة يُعد المرجع الأساس لمقدِّمي الخدمة والمستهلك، ويتضمن القواعد المحددة للعلاقة بين المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة والمستهلكين، ويستهدف توفير إمدادات المياه بشكل أمن ونظيف وموثوق به وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة، وتحقق العدالة بين المستهلكين، ويكفل حماية حقوق المستهلكين ومقدمي الخدمة والمصلحة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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