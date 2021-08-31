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"التعليم" توجّه المدارس الأهلية والعالمية بالدراسة "عن بعد" خلال الفصل الأول

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"التعليم" توجّه المدارس الأهلية والعالمية بالدراسة "عن بعد" خلال الفصل الأول "التعليم" توجّه المدارس الأهلية والعالمية بالدراسة "عن بعد" خلال الفصل الأول
بسبب عدم عودة المعلمين من بلدانهم

وجّه نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد المـدارس الأهليـة والعالميـة والأجنبيـة والمـدارس المطبقـة للـبرامج التعليميـة والمســـارات الدوليـة باعتمـاد المنصـات الإلكترونيـة التابعـة للـوزارة أو المنصـات الإلكترونية الخاصة بهـم، وتيسير استفادتهم مـن المعلمين والمعلمـات لـديهم ممـن لم تسـمـح لـهـم ظروفهم بـالعودة للمملكة عـن طـريـق تقديم الـدروس التعليميـة والأنشـطة المدرسـيـة عـن بعـد عـبـر تلـك المنصـات الإلكترونيـة.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، وذلـك للفصـل الدراسـي الأول مـن الـعـام الدراسـي ١٤٤٣هـ، مـع إشـراف ومتابعـة تلـك المـدارس علـى أداء المعلمـين والمعلمـات فـي داخـل حـجـرة الصـف، مـع تقيـيـم مكتـب / إدارة التعليم الأهـلـي ومكتـب التعلـيـم العـالمي والأجنبي وضـع المـدارس والرفـع بتقـارير دوريـة لوكـالـة التعلـيـم العـام الأهـلـي بهذا الخصوص.

وذلك حرصـاً عـلـى ســير العملية التعليميـة والتربويـة فـي المدارس الأهلية والعالمية ولتطـوير عملياتهـا مـن بـدايـة الـعـام الدراسـي ١٤٤٣هـ ودعمـاً لـهذه المنشآت التعليميـة في ضـوء استمرار جائحـة كورونـا وتعـذر وصـول المعلمـين المتعاقـديـن مـن بـلـدانهم في الوقت المحـدد ووفقاً للتعميم الـوزاري بشـأن تقـديم المعلمين والمعلمـات الـدروس عـن بعـد مـن بلـدانهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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