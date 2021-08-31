أخبار عاجلة

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي -
مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم -
جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة -
رئيس جامعة قناة السويس: تطعيم ١٨٩٠ من العاملين بلقاح كورونا خلال 4 أيام -
فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة -
بعد أن قال «لا يقصد الجماهير».. شلبي: لا أقصد النقاد -
رئيس جامعة القناه يعلن خطة قوافل الإصلاح البيئى للفصل الدراسي الأول (تفاصيل) -
البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام» -
«العلاج الحر» تواصل جولاته الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالسويس -
رئيس «مياه مطروح» يتفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة الحلازين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

طالبان: أفغانستان نالت استقلالها الكامل ونريد إقامة علاقات جيدة مع واشنطن والعالم

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
تركيا ومصر.. اتفاق للسعي لتطبيع العلاقات

تركيا ومصر.. اتفاق للسعي لتطبيع العلاقات

الأسرى الفلسطينيون يكسرون هيبة إسرائيل.. ماذا بعد؟

الأسرى الفلسطينيون يكسرون هيبة إسرائيل.. ماذا بعد؟

موسكو: لا ننوي التواصل مع حكومة طالبان حاليا

موسكو: لا ننوي التواصل مع حكومة طالبان حاليا

قاعدة النسر

قاعدة النسر