«طالبان» تختار أسماء بعض قادة الحركة لتوليهم حقائب محورية بالحكومة (تعرف عليهم)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصدر رفيع المستوى في حركة «طالبان»، الثلاثاء، أسماء بعض قادة الحركة الذين سيتولون حقائب محورية في الحكومة المرتقبة، وفقا لوكالة «نوفوستي».

وبحسب المصدر فإنه تم تعيين الملا عبدالغني برادر آخوند وزيرا للخارجية، فيما حصل الملا يعقوب أخوند، نجل مؤسس الحركة، على منصب وزير الدفاع.

وأضاف المصدر أن خليفة حقاني، نجل أحد أبرز قادة «طالبان» جلال الدين حقاني، مسك مفاتيح وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة قد انتهت وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب.

كانت حركة طالبان سيطرت الحركة على العاصمة كابول في 15 أغسطس الجاري بعد هروب الرئيس أشرف غني.