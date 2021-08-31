حسام حسن: محمد عبد السلام إضافة قوية لدفاع الاتحاد

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أعلن نادي الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء رسمياً عن ضم مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمنتخب الأوليمبي المصري محمد عبدالسلام.

وكان محمد عبدالسلام (24 سنة) أحد عناصر المنتخب الأوليمبي المصري في نهائيات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري على موقع «تويتر» عن ضم اللاعب لمدة عام على سبيل الإعارة، بعد الاتفاق بين الجانبين على كافة شروط الصفقة، وتم وضع بند في عقد اللاعب يسمح لنادي الاتحاد السكندري بشرائه بصفة نهائية عقب نهاية الموسم الجديد.

ووقع اللاعب عقود انضمامه للاتحاد في حضور محمد مصيلحى رئيس النادى عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع حسين لبيب رئيس نادى الزمالك.

وأثنى العميد حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري، وشقيقه إبراهيم حسن مدير الكرة بإمكانات وقدرات محمد عبدالسلام الفنية والبدنية،

وأكد حسام حسن أن محمد عبدالسلام إضافة قوية لخط دفاع زعيم الثغر في الموسم الجديد، بما لديه من خبرات سواء من خلال مشاركاته مع المنتخب الأوليمبي في بطولة إفريقيا وغيرها من المباريات أو من خلال مشاركاته مع الزمالك.

وأضاف حسام حسن أن اللاعب سينضم لتدريبات الفريق مع بدء برنامج التجهيز للموسم الجديد مع غيره من لاعبي الفريق.