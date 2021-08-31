عماد النحاس يرد على عرض الأهلي خلال أيام لتولي منصب المدرب العام

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تحسم لجنة التخطيط بالنادى الأهلى التي يترأسها محسن صالح، ملف التعاقد مع المدرب العام الجديد المقرر ضمه للجهاز الفنى خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد دخول عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب في دائرة الترشيحات مع علاء ميهوب الذي دخل في الصورة لتولى المنصب.

وينتظر أن يعلن الأهلى إسم المدرب العام الجديد عقب عودة موسيمانى من جنوب أفريقيا حيث يقضى حاليا الأجازة التي منحها للفريق بعد إنتهاء مباريات الدورى الممتاز وتحاول الإدارة إقناع النحاس بقبول العرض.

ووفقا لمصدر داخل النادى الأهلى، فان لجنة التخطيط إستطلعت رأى النحاس في تولى منصب المدرب العام وتنتظر الرد النهائى خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم الملف قبل عودة الفريق لاستئناف التدريبات الجماعية إستعدادا لكاس مصر والتحضير للموسم الجديد، كما تواصل اللجنة إجتماعاتها لوضع خطة لتجهيز الفريق للفترة المقبلة وذلك تمهيدا لعرضها على بيتسو موسيمانى المدير الفنى بعد عودتة من جنوب أفريقيا.