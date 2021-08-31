الأتفاق السعودى يطلب التعاقد مع جونيور أجايي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تسابق إدارة النادى الأهلى، الزمن للانتهاء من ملف تسويق اللاعبين الذين خرجوا من حسابات بيتسو موسيمانى، من أجل الاستقرار على القائمة الجديدة للفريق ومنح الفرصة للجهاز الفنى لبدء مرحلة جديدة مع الفريق بالعناصر القديمة والصفقات الجديدة للفريق، ومازال ملف تسويق جونيور أجايى ومروان محسن يمثل صداع في رأس إدارة النادى بسبب الخلاف بين اللاعبان والإدارة بسبب تمسك أجاي ومروان بالحصول على كافة مستحقاتهما المالية عن باقى المواسم المتبقية في عقديهما بينما تحاول ادارة النادى الوصول إلى إتفاق يرضى كل الأطراف، ووفقا لمصدر داخل النادى فان أجايى تلقى عرضا جديدا من نادى الإتفاق السعودى خلال الساعات الماضية ويجرى اللاعب مشاورات مع وكيله لحسم موقفه حيث يرغب في التوصل إلى حل لازمة مستحقاتة المالية أولا مع الأهلى حتى يتفرغ لمناقشة بنود عقد النادى السعودى.

وتعاقد الأهلى مؤخرا مع بيرسى تاو القادم من برايتون الانجليزى، اولموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب فريق سيمبا،وكريم فؤاد النجوم وحسام حسن سموحة وتواصل لجنة التعاقدات مساعيها للانتهاء من باقى الصفقات التي طلبها موسيمانى لتدعيم صفوف الأهلى .