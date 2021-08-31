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مع السنغال والكونغو وكينيا في تصفيات لكرة السلة

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مصر مع السنغال والكونغو وكينيا في تصفيات كأس العالم لكرة السلة مع السنغال والكونغو وكينيا في تصفيات لكرة السلة

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أسفرت قرعة التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات 2023، لكرة السلة، عن قارة إفريقيا، عن وقوع المصري ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات: السنغال والكونغو الديموقراطية وكينيا.

وأحرى الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» قرعة التصفيات اليوم، بمشاركة 16 منتخباً إفريقيا، تم توزيعها على 4 مجموعات.

ويخوض منتخب مواجهاته في هذه المرحلة شهري فبراير ويوليو من عام 2022، ويتأهل عن كل مجموعة أول 3 منتخبات بعد الانتهاء من دور المجموعات ثم يتم دمج المجموعة الأولى مع الثانية، والثالثة مع الرابع لتصبح عدد المنتخبات المتأهلة 12 منتخبا، وتصبح كل مجموعة تضم 6 منتخبات.

وتقام المرحلة الثانية من التصفيات خلال الفترة من أغسطس 2022 إلى فبراير 2023، حيث يلعب كل منتخب مع المنتخبات الخمسة الموجودة في المجموعة ما عدا الفرق التي لعب أمامها في المرحلة السابقة.

وتقام مباريات هذه المرحلة بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، كما تقام مباراة بين صاحبي المركز الثالث في المجموعتين، يتأهل الفائز بها بدوره إلى كأس العالم ليصبح عدد المتأهلين عن إفريقيا 5 منتخبات.

وجاءت مجموعة التصفيات على النحو التالي:

وكان المنتخب المصري للسلة قد ودع بطولة كأس أفريقيا (الأفرو باسكت)، من دور الـ16 بعد الخسارة أمام أنجولا 70-62.

يذكر أن كأس العالم لكرة السلة 2023، تقام في 3 دول هي: اليابان والفلبين وأندونيسيا، ووتضم 5 منتخبات من إفريقيا ومثلها من آسيا، إلى جانب7 منتخبات من الأمريكتين، و12 منتخبا من أوروبا، بالإضافة للدول الثلاث المنظمة، ليصبح المجموع 32 منتخباً.

المصرى اليوم

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