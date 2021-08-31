الأهلي يحصن «أفشة» بتعديل عقده خوفًا من الرحيل

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رفض النادى الأهلى التفريط في مجدى أفشة بعد تلقية أكثر من عرض خارجى بعد تألقة مع الفريق خلال الفترة الماضية وأوصت لجنة التخطيط بالنادى بترضية اللاعب ماديا من خلال تعديل عقده لغلق الباب أمام إغراءات الأندية الخليجة التي تحاول التعاقد معه، وينتظر أن تعقد لجنة التخطيط جلسة مع اللاعب بعد إنتهاء مشاركتة مع المنتخب الوطنى في مواجهتى انجولا والجابون بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022 لمناقشتة في موضوع تعديل العقد باعتباره أحد العناصر الأساسية للفريق وتلقى أفشة عدد من العروض الاوربية أبرزهم عرضي جالاتا سراي التركي وفريق سيلتك الاسكتلندي، وقوبلت جميع العروض بالرفض من الأهلي.
ويعتبر أفشة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني للنادي الأهلي بيستو موسيماني خلال المرحلة الماضية، حيث لعب مع الأحمر 93 لقاء سجل خلالهم 18 هدف وصنع 22 آخرين.
وتوج «أفشة» مع المارد الأحمر بستة بطولات دوري – كأس مصر – سوبر مصري – سوبر إفريقي – بطولتي دوري أبطال.