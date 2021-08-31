الأهلي يحصن «أفشة» بتعديل عقده خوفًا من الرحيل

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رفض النادى الأهلى التفريط في مجدى أفشة بعد تلقية أكثر من عرض خارجى بعد تألقة مع الفريق خلال الفترة الماضية وأوصت لجنة التخطيط بالنادى بترضية اللاعب ماديا من خلال تعديل عقده لغلق الباب أمام إغراءات الأندية الخليجة التي تحاول التعاقد معه، وينتظر أن تعقد لجنة التخطيط جلسة مع اللاعب بعد إنتهاء مشاركتة مع المنتخب الوطنى في مواجهتى انجولا والجابون بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022 لمناقشتة في موضوع تعديل العقد باعتباره أحد العناصر الأساسية للفريق وتلقى أفشة عدد من العروض الاوربية أبرزهم عرضي جالاتا سراي التركي وفريق سيلتك الاسكتلندي، وقوبلت جميع العروض بالرفض من الأهلي.