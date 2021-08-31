★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس، رسمياً عن ضم مهاجم نادي الزمالك المصري حميد أحداد، وعودته لصفوفه من جديد.

وكان اللاعب قد ابتعد عن المشاركة في الموسم الجاري مع الفارس الأبيض في أغلب فترات الموسم، حيث كان خارج حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ووفقاً لتقارير مغربية فقد حسم نادي الرجاء صفقة اللاعب مقابل 100 ألف دولار، حصل عليها بطل مصر.

حميد أحداد

وينتظر أن ينتظم أحداد في تدريبات نادي الرجاء خلال الأيام المقبلة من أجل تجهيزه للموسم الجديد مع زملائه من اللاعبين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الرجاء على صفحة تويتر صورة لحميد أحداد بالقميص الأخضر المميز للنادي المغربي، وكتبت عليها: مرحبا أحداد من جديد.