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نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى في حسم التعاقد مع محمد عبدالسلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم «عبدالسلام» لصفوف زعيم الثغر بعقد لمدة موسم مع وضع بند بالعقد يُتيح امكانية انتقاله بصفة نهائية لصفوف نادى الاتحاد السكندرى بنهاية الموسم القادم.

ووقع اللاعب في حضور محمد مصيلحى رئيس النادى عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع حسين لبيب رئيس نادى الزمالك.

من جانبه أشاد حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندري وإبراهيم حسن مدير الكرة بإمكانات وقدرات اللاعب الفنية والبدنية، وأن انضمامه إضافة قوية لخط دفاع زعيم الثغر في الموسم القادم، وأنهى اليوم الكابتن إيهاب جابر مدير شؤون اللاعبين جميع إجراءات انتقال اللاعب.

يذكر أن الاتحاد دعم صفوفه حتى الآن في الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع البوركيني سعيدو سميبوريه، لاعب خط وسط النادي المصري ولاعب الوسط الغاني مورو ساليفو، ونادر رمضان لاعب خط وسط الإسماعيلي ومصطفى عفروتو، ظهير أيمن نادي الحمام المطروحي وأحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي.