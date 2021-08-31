أخبار عاجلة

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي -
مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم -
جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة -
رئيس جامعة قناة السويس: تطعيم ١٨٩٠ من العاملين بلقاح كورونا خلال 4 أيام -
فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة -
بعد أن قال «لا يقصد الجماهير».. شلبي: لا أقصد النقاد -
رئيس جامعة القناه يعلن خطة قوافل الإصلاح البيئى للفصل الدراسي الأول (تفاصيل) -
البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام» -
«العلاج الحر» تواصل جولاته الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالسويس -
رئيس «مياه مطروح» يتفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة الحلازين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

70 % من البالغين في دول الاتحاد الأوروبي حصلوا على لقاح "كورونا"

Print
70 % من البالغين في دول الاتحاد الأوروبي حصلوا على لقاح "كورونا" 70 % من البالغين في دول الاتحاد الأوروبي حصلوا على لقاح "كورونا"
"فون دير لاين" اعتبرت النتيجة إنجازاً عظيماً

70 % من البالغين في دول الاتحاد الأوروبي حصلوا على لقاح

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم (الثلاثاء)، أن 70 في المائة من البالغين في الاتحاد الأوروبي حصلوا على تطعيم "كوفيد-19"، فيما يعد إعلاناً عن النجاح في تحقيق الهدف الذي حددته المفوضية في بداية العام.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على "تويتر": "حصل 70 في المائة من البالغين في الاتحاد الأوروبي على التطعيم بالكامل، ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر للذين جعلوا هذا الإنجاز العظيم ممكناً"، وفقاً لـ"رويترز".

ويمثل الوصول إلى هذه النسبة علامة فارقة في إستراتيجية التطعيم بالاتحاد الأوروبي، بعد بدايات شابها البطء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

بالصور.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق دورتها البرامجية لشهر سبتمبر

بالصور.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق دورتها البرامجية لشهر سبتمبر

بعد 7 أعوام.. "صناعية العارضة" تنتهي بحبر على ورق

بعد 7 أعوام.. "صناعية العارضة" تنتهي بحبر على ورق

"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من الإيذاء

"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من الإيذاء