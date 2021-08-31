"الصحي السعودي" و"سلطان الإنسانية" يوقعان مذكرة لتأهيل مرضى القلب

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تتضمن إعداد خطة استراتيجية وطنية

أبرم المجلس الصحي السعودي، ممثلاً بالمركز الوطني للقلب، مذكرة تفاهم مع مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، بهدف إعداد خطة استراتيجية وطنية، لإعادة تأهيل مرضى القلب بالمملكة.

كما تهدف إلى إعداد أدلة علاجية سريرية للوقاية، وبناء القدرات والبرامج التدريبية، الوقائية، والتأهيلية، والعلاجية، فيما يخص التأهيل القلبي.

ووفقًا للمذكرة، يعمل الطرفان على تأسيس وتفعيل برنامج التأهيل القلبي، والذي من شأنه تغطية حاجة ملحة في المجال الصحي.

وتأتي أهمية المذكرة باعتبار أن المجلس الصحي السعودي يمثل المظلة التشريعية، والتنسيقية، والتكاملية لجميع القطاعات المقدمة للخدمات الصحية بالمملكة، ومرجعاً للمراكز واللجان الوطنية الصحية المتخصصة، ويسعى إلى وضع الأسس التشريعية وسن السياسات والأنظمة لحوكمة وتنظيم وتطوير خدمات رعاية القلب بالمملكة في مختلف القطاعات المقدمة للخدمات الصحية.

فيما تعد مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، أحد بيوت الخبرة في مجال التأهيل القلبي المتخصص ومجالات التأهيل الطبي المتعددة.

وقال أمين عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، إن المذكرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للمدينة وترجمة لرسالتها في مساعدة الناس ليساعدوا أنفسهم.

ونوه بأهداف وجهود المجلس الصحي السعودي وبالمركز الوطني للقلب ودورهما في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة بين المركز والمدينة، تمثل أنموذجًا عمليًا من برامج التكامل المهمة لخدمة القطاع الطبي بالمملكة من أجل الارتقاء بالمستوى الصحي لكل أفراد المجتمع.

ونوه بالتطور الكبير الذي تشهده القطاعات الصحية في المملكة في ظل الدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية والبرامج الوقائية في المملكة.

وأضاف: أن هذا العمل التكاملي في برامج التأهيل القلبي يحقق هدفًا أساسياً في توعية المجتمع والحد من معدلات الإصابة بالجلطات القلبية والتي تشكل عبئاً اقتصاديًا واجتماعياً وصحياً كبيراً على مستوى المملكة.

وتابع: سيكون من شأن تلك البرامج توفير الموارد المالية التي يمكن الاستفادة منها في مجالات تنموية أخرى.

كما أثنى على ما تبذله وزارة الصحة في المملكة من جهود متميزة، مقارنة بأداء الأنظمة الصحية على مستوى العالم ومقارنة بأفضل الأنظمة الصحية في الدول الصناعية، مشيدًا بتجربة المملكة المتميزة في مكافحة والحد من وباء كورونا والذي تميز بمعدلات متدنية من العدوى والمضاعفات الناجمة عنها.

ولفت إلى أن مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية تسعى لتطوير وابتكار البرامج الرامية لدعم الأهداف الاستراتيجية للمملكة في المجال الصحي، وتحسين الصحة العامة وجودة الحياة والتي تأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030.