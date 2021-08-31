أخبار عاجلة

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي -
مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم -
جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة -
رئيس جامعة قناة السويس: تطعيم ١٨٩٠ من العاملين بلقاح كورونا خلال 4 أيام -
فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة -
بعد أن قال «لا يقصد الجماهير».. شلبي: لا أقصد النقاد -
رئيس جامعة القناه يعلن خطة قوافل الإصلاح البيئى للفصل الدراسي الأول (تفاصيل) -
البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام» -
«العلاج الحر» تواصل جولاته الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالسويس -
رئيس «مياه مطروح» يتفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة الحلازين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مذكرة تفاهم بين الموارد البشرية بمكة والغرفة التجارية بالطائف

Print
لعمل ملتقى للتوطين بالمحافظة ونشر الثقافة العمالية

مذكرة تفاهم بين الموارد البشرية بمكة والغرفة التجارية بالطائف

وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، ورئيس مجلس إدارة غرفة الطائف الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي، مذكرة تفاهم تهدف للتنسيق لعمل ملتقى للتوطين بمحافظة الطائف، ونشر الثقافة العمالية والقرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها.

‎وتهدف المذكرة إلى دعم تنفيذ ورش تدريب عامة ومتخصصة في مجالات العمل، وتحقيق مستهدفات الرؤية، ورفع المستوى المهاري لطالبي العمل من خلال التدريب بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، ‎ونشر الثقافة العمالية وقرارات التوطين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

بالصور.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق دورتها البرامجية لشهر سبتمبر

بالصور.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق دورتها البرامجية لشهر سبتمبر

بعد 7 أعوام.. "صناعية العارضة" تنتهي بحبر على ورق

بعد 7 أعوام.. "صناعية العارضة" تنتهي بحبر على ورق

"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من الإيذاء

"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من الإيذاء