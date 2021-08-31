محافظ كفر الشيخ يقرر نقل حالتين من مصابي كرة السرعة للمستشفى الجامعي

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قال أحمد السماحى، المتحدث الرسمى للمحافظة، الثلاثاء، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه بنقل حالتين من مصابي لاعبي فريق دسوق لكرة السرعة، بسيارة إسعاف مجهزة، من مستشفى جامعة المنوفية بشبين الكوم، لمستشفى كفرالشيخ الجامعى، بعد إجرائهم عمليات جراحية حرجة، واستقرار حالتهم الصحية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تم التنسيق مع الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لاستقبال الحالات وتوفير الغرف لهم، وتسخير كل الامكانيات لخدمة المصابين، وذلك لاستكمال علاجهم حتى شفائهم التام، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، تحت اشراف فريق طبي متخصص بالجامعة، مكلفاً الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة إجراءات النقل وتقديم كافة الدعم الطبى لهم، داعياً الله ان يخفف ألامهم ويهبهم الشفاء العاجل .

وقدم محافظ كفرالشيخ، جزيل الشكر للواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، لما قدموه لمصابي لاعبي فريق دسوق لكرة السرعة، وسرعة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وإجراء الجراحات العاجلة اللازمة لهم، عقب وقوع الحادث مباشرة، وتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة على الفور، وتوفير الإقامة لأسر المصابين بفندق واستراحة جامعة المنوفية.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على توفير سيارة لنقل أهالي المصابين من محافظة المنوفية لمحافظة كفرالشيخ، والتواصل المستمر معهم للاطمئنان على حالة أبنائنا على مدار الساعة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن هناك متابعة مستمرة لكل الحالات المصابة، وتقديم الدعم اللازم لهم من قبل المحافظة للوصول بهم لمراحل التأهيل لعودة حياتهم الطبيعية.