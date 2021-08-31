«الزملوط» يشهد الاحتفال ببدء الدراسة بكلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد

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شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، احتفال المحافظة ببدء دخول كلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد الخدمة للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢، بناء على موافقة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأساتذة الجامعة.

وقدم الزملوط التهنئة لأهالي المحافظة، متمنياََ التوفيق والنجاح لأبنائها لخدمة المنظومة الصحية والتخفيف عن المواطنين للحصول على الخدمة الطبية.

وعلى صعيد آخر، شهد المحافظ الاحتفال باستكمال أعمال تطوير مركز د. حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة وبدء تقديم كافة الخدمات الطبية والتأهيلية والرياضية والترفيهية التي يشملها المركز، موجهاََ بتوزيع كمية من اللحوم على صغار العاملين وذوي الهمم بالكلية والمركز.