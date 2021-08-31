وزير السياحة والآثار يتابع الموقف التنفيذي لنقل القطع الثقيلة إلى المتحف الكبير

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عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح الثلاثاء، اجتماعًا مع اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس، مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وذلك بمقر المتحف، للوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة آخر مستجدات أعمال نقل القطع الثقيلة إلى المتحف، حيث من المقرر نقل ٦ تماثيل للملك سنوسرت الأول ومائدة قرابين للملك منتوحتب الثاني من المتحف المصري بالتحرير خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى الإطلاع على الموقف التنفيذي لأعمال وضع كنوز الملك توت عنخ آمون داخل فتارين العرض الخاصة بها، حيث تم حتى الآن الانتهاء من عرض عدد من مقتنيات كنوز الملك الشاب داخل ٧٥ فاترينة من أصل ١٠٧ فاترينة.

وأكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع الأعمال.

وأثناء تواجده بالمتحف، حرص «العناني» على عقد لقاءً موسعًا مع الأثريين والمرممين والعاملين بالمتحف لشكرهم على الجهد المبذول للانتهاء من جميع الأعمال وتقديم الدعم لهم، مُثمنًا على دقة الآداء في جميع الأعمال بالمتحف وخاصة المتعلقة بنقل القطع الأثرية وترميمها وعملية نقل مركب خوفو الأولى من متحفها بمنطقة أهرامات الجيزة إلى المتحف.

كما حثهم على الاستمرار بالعمل بنفس روح الحماس والاخلاص والتفاني للانتهاء من هذا الصرح الضخم والذي يعد واحد من أكبر المشروعات الثقافية على مستوى العالم.