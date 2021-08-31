«الوطنية للصحافة» توافق على إقامة مسابقة للكاريكاتير والمقالات (تعرف على الجوائز)

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وافق رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي على إقامة مسابقة اقترحها رؤساء تحرير الصحف القومية وعضو الهيئة الدكتورة فاطمة سيد أحمد في الفروع التالية «فن الكاريكاتير، والمقال الساخر، ومقال الرأى المتنوع، والمقال الخبري والذي يرتبط بخبر حيوي وآني، والمقال التحليلي لحدث أو قضية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية».

وأوضحت الهيئة في بيان، الثلاثاء، أنه «يكون اختيار الموضوع جزء أساسي في التحكيم بالمسابقة وللعلم المسابقة مفتوحة لكل المبدعين سواء من هم في الصحافة أو خارجها، وهذا على أن يكون الاختيار للمتسابقين 15 فائزًا، بواقع ثلاثة بكل تخصص مما سبق ذكره على أن تشمل الجائزة الأولي 10 آلاف جنيه والثانية 7 آلاف جنيه والثالثة 5 آلاف لكل فائز».

وأشارت الهيئة إلى أنه «تبدأ المسابقة في الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر ولن ينظر لأي عمل يصل بعد هذا التاريخ، ويتم تسليم عدد (3) نسخ من العمل المقدم في ظرف مغلق مدون عليه اسم المتسابق والمسابقة، لمكتب الاستعلامات بمقر الهيئة الوطنية للصحافة الكائن في 4/6 ش عبدالقادر حمزة – جاردن سيتي، ‏وبعد انتهاء أعمال لجنة التحكيم، سيتم إعلان نتيجة الفائزين في آخر سبتمبر، وحفل التكريم سيكون في أكتوبر مواكباً لاحتفال انتصار جيشنا العظيم في حرب أكتوبر».