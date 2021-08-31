بعد إعلان إنتقاله رسميًا.. 5 أشياء يمكن أن يحققها «رونالدو» في مانشستر يونايتد

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بعد الساعات القليلة الماضية المحمومة من التطورات الدراماتيكية، عاد كريستيانو رونالدو بشكل مثير إلى مانشستر يونايتد. كان البرتغالي يتطلع بشكل متزايد للانضمام إلى مانشستر سيتي في مساحات كبيرة من اليوم، لكنه اختار العودة إلى فريقه السابق.

على الرغم من مآثره المُذهلة في ثلاثة مواسم مع النادي، ارتبط رونالدو بقوة بالخروج من يوفنتوس هذا الصيف. لعب في المباراة الأولى من موسم 2021-22 بالدوري الإيطالي، حيث لم يكن هناك عرض على الطاولة للمهاجم البرتغالي. لكن الأمور تحركت بسرعة فائقة يوم الجمعة (27 أغسطس).

مع انسحاب مانشستر سيتي من السباق للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا، قدم مانشستر يونايتد عرضًا رسميًا للاعبه السابق. تم قبول هذا في النهاية من قبل يوفنتوس.

وصل كريستيانو رونالدو إلى ملعبه القديم كواحد من أفضل اللاعبين الذين شرفوا المباراة منذ مغادرته أولد ترافورد للانضمام إلى ريال مدريد في صيف عام 2009.

دعونا نلقي نظرة على خمسة أشياء يمكن أن يحققها رونالدو في مانشستر يونايتد:

5- الاقتراب من جوزيف بيكان:

خلال مسيرته اللامعة التي استمرت ما يقرب من عقدين من الزمن، كان كريستيانو رونالدو هدافًا غزيرًا للنادي والمنتخب.

سجل اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا 781 هدفًا للنادي والمنتخب، بما في ذلك 109 أهداف للبرتغال. تجاوز المهاجم البرتغالي مؤخرًا الأسطورة البرازيلية بيليه (757) لينتقل إلى المركز الثاني في قائمة الهدافين على الإطلاق.

رونالدو الآن على بعد 19 هدفًا فقط من الانضمام إلى جوزيف بيكان (805) باعتباره اللاعب الوحيد الذي سجل 800 هدفًا في مسيرته، وهو إنجاز يمكن أن يحققه هذا الموسم مع مانشستر يونايتد. في الواقع، يمكن لقائد البرتغال أن يتفوق على اللاعب التشيكي ويتصدر قائمة جميع الأوقات، والتي ستكون ريشة أخرى في قبعته الرائعة.

4- الأكثر تسجيلًا للثلاثيات في دوري الأبطال عبر التاريخ:

بصرف النظر عن كونه هداف ريال مدريد (450)، فإن كريستيانو رونالدو (134) هو أيضًا الهداف الأكثر غزارة في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

من بين العدد الكبير من الأرقام القياسية التي يحتفظ بها رونالدو في المسابقة هو تحقيق أكبر عدد من الثلاثيات. يتشارك البرتغالي الرقم القياسي مع منافسه اللدود ليونيل ميسي حيث يمتلك كلا اللاعبين ثماني هاتريك في البطولة. مع عودة النجم البرتغالي إلى ضواحي أولد ترافورد المألوفة، حيث صنع اسمه لأول مرة، سيتخيل رونالدو فرصه في الحصول على ملكية الرقم القياسي.

تعادل مانشستر يونايتد مع فياريال وأتالانتا ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. مع احتمال أن يكون رونالدو متاحًا لجميع هذه المباريات، يمكنه تسجيل ثلاثية قياسية خلال مراحل المجموعة.

3- التتويج بلقبه الرابع في الدوري الإنجليزي:

كريستيانو رونالدو هو الفائز بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات. فاز بجميع ألقابه الثلاثة مع مانشستر يونايتد خلال فترة تواجده الأولى في النادي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

بعد اثني عشر عامًا، وصل رونالدو إلى نادٍ لم ينتصر في المسابقة منذ اعتزال الأسطورة السير أليكس فيرجسون في عام 2013. ومع ذلك، فإن أولي جونار سولشاير لديه فريق هائل يمكن الاستعانة به هذا الموسم. تم تعزيز اليونايتد من خلال الوافدين الصيفيين المتميزين في الجناح جادون سانشو والظهير رفائيل فاران.

رونالدو يعرف جيدًا البطولة الإنجليزية، حيث سجل 84 هدفًا في 196 مباراة بالدوري الإنجليزي عبر ستة مواسم. بوجود لاعبين جيدين مثل بول بوجبا وبرونو فرنانديز وهاري ماجواير من حوله، يمكن أن يساعد يونايتد في إنهاء الجفاف الذي دام تسع سنوات على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

2- تحقيق اللقب السادس في دوري الأبطال:

كريستيانو رونالدو هو رقم قياسي حاصل على لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات. لا يوجد لاعب آخر في عصر دوري أبطال أوروبا فاز بأكثر من أربعة ألقاب في البطولة.

فاز رونالدو بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وواحد مع مانشستر يونايتد. لكن الهداف القياسي لم يفز بالبطولة منذ فوزه بثلاث مرات مع اللوس بلانكوس بين عامي 2016 و2018.

مع فشل يوفنتوس في تجاوز ربع النهائي في المواسم الثلاثة التي قضاها رونالدو معهم، لم يتمكن البرتغالي من إضافة رصيد إلى رصيده. ولكن مع وجود فريق مانشستر يونايتد أفضل من البيانكونيري، فإن رونالدو سوف يتخيل فرصه في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة. وستكون هذه المرة الثانية له مع الشياطين الحمر بعد انتصارهم في 2008.



1- الفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة:

يمتلك كريستيانو رونالدو مجموعة غنية من خمس جوائز الكرة الذهبية، واحدة فقط خلف رقم ليونيل ميسي القياسي بستة جوائز.

وقد فاز البرتغالي بالجائزة المرموقة في أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017. وقد حقق رونالدو عامًا تقويميًا غزيرًا حتى الآن، حيث سجل 20 هدفًا للنادي والبلد. لكن يوفنتوس فشل في الفوز بالدوري الإيطالي ودوري الأبطال خلال موسم 2020-21. كما تعثرت البرتغال حاملة اللقب في يورو 2020، مما يعني أن فرص رونالدو في الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام لا تبدو قوية للغاية.



لكن في ظل موسم قوي بين 2021-22 لمانشستر يونايتد والبرتغال وحقق ألقاب كبيرة، قد يفوز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية السادسة العام المقبل. هذا لأن يونايتد يبدو أنه لديه الفريق للتنافس على جبهات متعددة في هذه الحملة.