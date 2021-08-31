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عقد ندوة لعرض مستجدات البرتوكول الجديد للتعامل مع حالات بكفر الشيخ

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عقد ندوة لعرض مستجدات البرتوكول الجديد للتعامل مع حالات فيروس كورونا بكفر الشيخ عقد ندوة لعرض مستجدات البرتوكول الجديد للتعامل مع حالات بكفر الشيخ

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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الثلاثاء، إنه تتفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان لرفع كفاءة الأطقم الطبية تم انعقاد ندوة علمية افتراضية (webinar)، الثلاثاء، لشرح مستجدات البرتوكول الجديد للتعامل مع حالات المستجد.

وقالت «سلام» إنه تمت الندوة العلمية بمشاركة الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزير لشؤون التعليم الطبي، وبحضور اللجنة العلمية بديوان مديرية صحة كفر الشيخ، وممثلي المستشفيات، ومديري المستشفيات ومديري العزل والطوارئ، وذلك بقاعة المحاضرات بمبنى مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ.

بكفرالشيخ

المصرى اليوم

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