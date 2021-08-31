«الأوقاف»: 5 مليارات جنيه موارد ذاتية في 3 سنوات و360 مليونًا في صكوك الأضاحي

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صرح الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه في ضوء عناية الدولة بالأوقاف وتوجيهات ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، لملف الأوقاف وحسن استثمارها، بلغ إجمالي الموارد الذاتية للأوقاف أكثر من خمسة مليارات جنيه في آخر ثلاث سنوات فقط في أعوام 2018/ 2019م – 2019/ 2020م – 2020/ 2021م .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف: أن هذا المبلغ أسهم في تحسين الأحوال المالية للأئمة، ودعم برامج التدريب والتأهيل العلمي لهم، وكذلك قيام الوزارة بدورها في عمارة بيوت الله (عز وجل) بأرقام غير مسبوقة في تاريخها.

وأضاف المتحدث باسم الأوقاف: وفي جانب خدمة المجتمع ونتيجة للثقة المجتمعية المتزايدة في مؤسسات الدولة بلغ إجمالي إيرادات صكوك الأضاحي أكثر من (360) مليون جنيه في آخر ثلاث سنوات، بما وفر أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة طن لحوم أضاحي خلال الثلاث سنوات الأخيرة فقط، استفاد منها أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة ألف أسرة، إضافة إلى الجوانب الإيجابية الأخرى للمشروع كتوفير فرص عمل والحفاظ على البيئة والوصول إلى المستحقين بعزة وكرامة.