تعرف على قواعد التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامه في القليوبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور على سعد المشرف على معامل التنسيق الالكترونى بجامعة بنها قواعد «تقليل الاغتراب» لطلاب الثانوية العامة 2021 للكليات المناظرة أو غير المناظرة.

قال المشرف على معامل التنسيق الالكترونى أنه يشترط أن يكون الطالب مقيما في المحافظة المحول إليها وفي حدود 10% فقط من إجمالي عدد الطلاب، ضمن خدماتها لطلاب الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم للكليات والمعاهد من خلال مكتب التنسيق سواء في المرحلة الأولي أو المرحة الثانية.

مؤكدا إن قواعد تقليل الاغتراب هي: التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي وعلى ان يكون التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط حيث لا توجد تحويلات ورقية

لافتا إلى ان التحويل يكون لمرة واحدة فقط مع إستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل إجتياز إختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

وحول قواعد التحويلات بين المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة قال الدكتور رضا عمر مدير مكتب التنسيق الإليكتروني بالجامعة أن قواعد التحويلات بين المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة تكون بالسماح للطالب الذي تمّ ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

اضاف مدير مكتب التنسيق الإليكتروني ان خطوات التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني تكون بالدخول على نفس الموقع الذي سبق وسجل الطالب عليه رغباته حيث سيجد أيقونة تحويل تقليل الاغتراب

ويدخل الطالب رقم الجلوس والرقم السري ثم يستكمل باقي الخطوات بالاختيار بين التحويل المناظر أو غير المناظر.

اشار إلى انه في حالة قبول التحويل لن يتمكن الطالب من العودة إلى الكلية التي تم التحويل منها

وإذا استفاد الطالب من التحويل مرة فلا يمكن التحويل مرة أخرى في نفس العام لأن التحويل يكون لمرة واحدة فقط مؤكدا ان برنامج التحويلات يسمح برغبة واحده فقط إما تحويل مناظر أو غير مناظر