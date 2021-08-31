علامة فارقة في استراتيجية أوروبا.. 70% من البالغين تلقوا جرعات كاملة ضد كورونا

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أعلنت المفوضية الأوروبية إن 70 بالمئة من البالغين في الاتحاد الأوروبي حصلوا على تطعيم كوفيد-19، في ما يعد إعلانا عن النجاح في تحقيق الهدف الذي حددته المفوضية في بداية العام.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم، على تويتر: «حصل 70 بالمئة من البالغين في الاتحاد الأوروبي على التطعيم بالكامل. لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر للذين جعلوا هذا الإنجاز العظيم ممكنا».

قالت المفوضية في يناير الماضي، إنه «ينبغي وصول الدول الأعضاء إلى هدف تطعيم ما لا يقل عن 70 بالمئة من البالغين بحلول صيف 2021».

تم تفسير الإعلان بمعني أن كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 يجب أن تحقق هذا الهدف بحلول سبتمبر .

في حين أظهرت وثائق حصلت عليها وكالة أنباء رويترز، أن كثيرين وجهوا الانتقادات للمفوضية في الاجتماعات المغلقة، خشية عجزهم عن تحقيق الهدف.

وقال تقرير للوكالة إن بلوغ التكتل الأوروبي معدل السبعين في المائة يعني أن ما لا يقل عن 255 مليونا قد حصلوا على جرعتين من لقاح فايزر-بيونتيك أو أسترازينيكا، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون اند جونسون.

بينما أظهرت بيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وهو تابع للاتحاد الأوروبي، أن مالطا أعطت اللقاحات بالكامل لأكثر من 90 من سكانها البالغين.

وزادت النسبة في أيرلندا والبرتغال عن 80 بالمئة وفي فرنسا عن 70 بالمئة بحسب إحصاءات المركز التي يتم تحديثها عادة في وقت متأخر قليلا عن معلومات المفوضية الأوروبية.

لكن بلغاريا في الشرق لم تطعم أكثر 20 بالمئة من البالغين، وطعمت رومانيا حوالي 30 بالمئة.

وقدمت كرواتيا ولاتفيا وسلوفينيا وسلوفاكيا كامل التعطيم لحوالي نصف السكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

ويمثل الوصول إلى هذه النسبة علامة فارقة في استراتيجية التطعيم بالاتحاد الأوروبي بعد بدايات شابها البطء، حسب التقرير الذي أستدرك بأنه مع ذلك تخفي هذه الأرقام وراءها تباينات كبيرة بين دول الاتحاد، حيث تجاوزت بعض الدول هدف السبعين بالمئة بكثير، فيما تخلفت دول أفقر في الشرق كثيرا عن الركب.