السيناريست زينب عزيز رئيسآ للمركز القومي للسينما

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أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم قرارآ بتولي السيناريست «زينب عزيز» رئاسة المركز القومي.

يذكر أن زينب عزيز من أبناء المركز القومى للسينما وهي كاتبة مصرية، درست بكلية الآداب ثم التحتقت بعدها بمعهد النقد الفني من أجل العمل في مجال الصحافة، لكنها عدلت عن رأيها والتحقت بقسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما.

وتحول أول سيناريو لها إلى فيلم للمخرج محمد خان بعنوان (يوم حار جدًا) في عام 1995، ثم ابتعدت لسنوات عن العمل السينمائي وعادت مرة أخرى لتتعاون مع المخرج على إدريس من خلال فيلم (حريم كريم) في عام 2005.

واستمرت في الكتابة للسينما، من أفلامها: (كلام في الحب، ألوان السما السبعة، عصابة الدكتور عمر، يوم ما اتقابلنا).