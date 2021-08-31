رئيس مركز مغاغة: إصلاح أعطال مياه الشرب والصرف الصحي بحي بحري

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أعلن محمد سيد أبوليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة، شمال المنيا، الانتهاء من إصلاح أعطال مياه الشرب والصرف بحي بحري المدينة، وتركيب حنفيات حريق بحي شرق المدينة، وتوصيل المياه بحي بحري، مؤكدًا متابعة مدى انتظام باقي أعمال الصرف الصحي والمياه بجميع أحياء المدينة.

وقال «أبو ليلة» إنه تم نقل وتفريغ صناديق القمامة، ونظافة الشوارع والميادين، ونقل القمامة إلى المقالب الرسمية، ونقلها إلى مصنع القمامة غرب العدوة.

اصلاح اعطال مياه الشرب والصرف الصحي في مغاغة بالمنيا

اصلاح اعطال مياه الشرب والصرف الصحي في مغاغة بالمنيا