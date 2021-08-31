سفير البحرين في إسرائيل يغرد بثلاث لغات

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أعرب السفير البحريني لدى إسرائيل، خالد الجلاهمة، عن سعادته بتوجهه، يوم الثلاثاء، إلى تل أبيب لبدء مهامه.

وغرد الجلاهمة على حسابه في «تويتر»، بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والعبرية، معربا عن سعادته بالوصول إلى إسرائيل لتمثيل بلاده بها كأول سفير للمملكة لدى تل أبيب.

وكتب: «يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل».

​ومن المقرر أن يصل الجلاهمة، إلى تل أبيب يوم الثلاثاء، على متن رحلة جوية لطيران الخليج (الناقل الوطني البحريني) تهبط في مطار بن جوريون، بحسب ما أفادت به قناة «كان» الإسرائيلية الرسمية.

وأدى الجلاهمة اليمين القانونية في يونيو الماضي أمام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.