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يعلن عودة 5 لاعبين لقائمة الفريق في الموسم الجديد

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الزمالك يعلن عودة 5 لاعبين لقائمة الفريق في الموسم الجديد يعلن عودة 5 لاعبين لقائمة الفريق في الموسم الجديد

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي ، بكل قوة لانطلاق الموسم الجديد من أجل الدفاع عن لقب الدوري الذي حسمه هذا الموسم، فضلاً عن المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي بفارق 4 نقاط عن حامل اللقب النادي الأهلي، ليعود الفارس الأبيض لمنصات التتويج بعد سنوات من الغياب.

وقال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أن لجنة الكرة بالنادي بالتنسيق مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني قد حسموا عودة 5 لاعبين من نجوم القلعة البيضاء، ليعودوا مجدداً للفريق هذا الصيف.

وهؤلاء اللاعبين الخمسة هم: عمر السعيد والمغربي محمد أوناجم والجناح المتألق رفقة سموحة مصطفى فتحي والحارس محمد صبحي ولاعب الوسط كريم بامبو.

وأوضح حسين لبيب أن هؤلاء اللاعبين الخمسة سيدخلون سيدخلون ضمن القوام الأساسي للفريق الأبيض خلال الأيام المقبلة في بدء رحلة الإعداد للموسم الجديد.

المصرى اليوم

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