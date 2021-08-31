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"الثقافة" تطلق "برنامج الخبراء" لتأهيل المختصين في اتفاقيات وبرامج اليونسكو

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"الثقافة" تطلق "برنامج الخبراء" لتأهيل المختصين في اتفاقيات وبرامج اليونسكو "الثقافة" تطلق "برنامج الخبراء" لتأهيل المختصين في اتفاقيات وبرامج اليونسكو
رفع عدد المقبولين في المرحلة الأولى من 30 إلى 60 مرشحاً بسبب الإقبال الكبير

أطلقت وزارة الثقافة أمس "برنامج الخبراء" الذي يعد أول برنامج إقليمي من نوعه لتأهيل المختصين في اتفاقيات وبرامج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، من خلال ورشتها التعريفية الأولى بالبرنامج وبحضور قرابة الستين مرشحاً من الجنسين في المملكة.

ويعكس "برنامج الخبراء" حرص وزارة الثقافة على تعزيز نسبة الخبراء السعوديين في المجال الثقافي دولياً، وأهمية رفع جودة الملفات المقدمة في مجالات التسجيل المختلفة لدى منظمة (اليونسكو) وتفعيل المشاركة في الهيئات الاستشارية المحلية والدولية.

ويهتم البرنامج بإعداد المشاركين وتأهيلهم ضمن الخبراء المعتمدين في بعض الاتفاقيات والبرامج حسب الإجراءات والسياسات الدولية المعتمدة، ويقدم دورات تأهيلية ميدانية للمشاركين مع جهات دولية مختصة.

ويسعى لتأهيل الخبراء في مختلف اتفاقيات وبرامج التسجيل الدولية في منظمة "اليونسكو" بمجالات متعددة كاتفاقية التراث العالمي وصون التراث الثقافي غير المادي، والتراث الصناعي، إلى جانب برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، واتفاقية التراث المغمور بالمياه، واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، إضافة إلى اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح، والحدائق الجيولوجية، وشبكة المدن المبدعة.

يشار إلى أن برنامج الخبراء رفع عدد المقبولين في المرحلة الأولى من 30 إلى 60 مرشحاً بسبب الإقبال الكبير وكثافة المتقدمين، حيث تقدم 320 مشاركًا توزعت نسبتها بين 53% ذكور و47% إناث، منهم 209 من حملة درجة الدكتوراة و111 من حملة درجة الماجستير في مختلف التخصصات الثقافية والعلمية.

وأعلن البرنامج أنه سيضم مرشحين من دول الخليج العربي والجمهورية اليمنية في الورش التخصصية التي تعتزم الوزارة إقامتها في شهر أكتوبر القادم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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