مصر تدين اعتداء الحوثيين على مطار أبها بطائرة مفخخة

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جزر القمر تستنكر استهداف الميليشيا لمدينة جازان بصاروخ

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي باستخدام طائرة مُفخخة دون طيار تم اعتراضها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وتضرر طائرة مدنية.

وأكدت مصر، في بيانٍ لوزارة الخارجية اليوم، موقفها الثابت من مساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة استمرار هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية في جنوب البلاد.

وشددت على دعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الهجمات الآثمة التي تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وتهديدًا لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار بالمنطقة.

في سياق متصل، أدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة الاعتداء الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس واستهدافها مدينة جيزان جنوب المملكة بصاروخ باليستي مستهدفةً المدنيين.

وأكدت جمهورية القمر المتحدة في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم تضمانها الكامل مع المملكة ضدّ كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.