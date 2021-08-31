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نجاح عملية لمريض يعاني من انفجار بقرحة الاثنى عشر بمستشفى المهد العام

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نجاح عملية لمريض يعاني من انفجار بقرحة الاثنى عشر بمستشفى المهد العام نجاح عملية لمريض يعاني من انفجار بقرحة الاثنى عشر بمستشفى المهد العام
إزالة الصديد بالغشاء البريتوني مع رتق الثقب وتغطيته بجزء من منديل البطن

نجاح عملية لمريض يعاني من انفجار بقرحة الاثنى عشر بمستشفى المهد العام

تمكّن الفريق الطبي بمستشفى المهد العام عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إجراء جراحة طارئة لمريض يعاني من انفجار بقرحة الاثني عشر.

وبعد إجراء الفحوصات بمستشفى المهد العام بمحافظة المهد، تبين أنه يعاني من التهاب بريتوني نتيجة انفجار بقرحة الاثني عشر.

وعلى الفور؛ تم تجهيز المريض ﻹجراء عملية استكشاف للتجويف البريتوني بالبطن؛ حيث تمت إزالة كميات كبيرة من الصديد بالغشاء البريتوني مع رتق الثقب الموجود بالاثني عشر، وتغطيته بجزء من منديل البطن وعمل غسيل للتجويف البريتوني، وتركيب درانق وغلق جدار البطن.

يذكر أن مستشفى محافظة المهد تبلغ سعته السريرية 60 سريرًا، ويقدم خدمات الرعاية الصحية العلاجية والتثقيفية لأكثر من 70 ألف نسمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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