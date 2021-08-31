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شركة عبدالله العثيم للأزياء تطرح عروضًا لـ"كيابي" في معارضها بالمملكة

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شركة عبدالله العثيم للأزياء تطرح عروضًا لـ"كيابي" في معارضها بالمملكة شركة عبدالله العثيم للأزياء تطرح عروضًا لـ"كيابي" في معارضها بالمملكة
بمناسبة العودة للمدارس.. والفرصة مستمرة حتى 2 أكتوبر 2021م

شركة عبدالله العثيم للأزياء تطرح عروضًا لـ

أعلنت شركة عبدالله العثيم للأزياء إحدى شركات "عبدالله العثيم للاستثمار" عن عروض تخفيضات خاصة للعلامة التجارية الفرنسية "كيابي" (30% إلى 70%) بمناسبة العودة للمدارس تستمر حتى 2 أكتوبر 2021م.

وتشمل هذه العروض جميع معارض الشركة بالمملكة، والتي تشمل "العثيم مول الربوة- العثيم مول خريص –مركز غرناطة بالرياض, و(العثيم مول بريدة- العثيم مول عنيزة ) بالقصيم والعثيم مول الدمام - الظهران مول" بالمنطقة الشرقية و(الأندلس مول –رد سي مول ) في المنطقة الغربية و الراشد مول – أبها .

وتعد ماركة كيابي من أشهر العلامات التجارية المتخصصة في أزياء الأسرة في فرنسا وتمتلك أكثر من 466 متجرًا في العديد من دول العالم .

ويحرص المتجر على توفير أحدث وأرقى الأزياء العصرية لجميع أفراد الأسرة, مع تقديم مميزة حيث أصبحت الآن وجهة التسوق المفضلة للعائلات .

جدير بالإشارة أن عبدالله العثيم للأزياء تعد من كبرى الشركات التي تعمل في قطاع التجزئة للأزياء، وتهتم باستقطاب أشهر وأرقى العلامات التجارية العالمية التي تلبي كافة احتياجات الأسرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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