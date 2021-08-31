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الإمارات تعتمد قانونًا جديدًا لمساءلة الوزراء وكبار الموظفين (تفاصيل)

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الإمارات تعتمد قانونًا جديدًا لمساءلة الوزراء وكبار الموظفين (تفاصيل) الإمارات تعتمد قانونًا جديدًا لمساءلة الوزراء وكبار الموظفين (تفاصيل)

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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتماد قانون جديد لمساءلة الوزراء وكبار الموظفين في دولة الإمارات.

وقال «بن راشد» في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، الثلاثاء، إنه «في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات، اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسومًا بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد»، مشيرًا إلى أنه «تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء، وتضمن القانون أنه يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول من السفر وتجميد أمواله إذا اقتضت الحاجة، ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية».

واختتم نائب رئيس دولة الإمارات حديثه قائلًا: «دولتنا دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى».

المصرى اليوم

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